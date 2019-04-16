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Порошенко в ефірі: «Студія 1+1» вимагає 1 млн грн компенсації через суд. Фото: media.1plus1

Порошенко в ефірі: «Студія 1+1» вимагає 1 млн грн компенсації через суд

16 кві 2019, 23:16
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У президента України Петра Порошенка телерадіокомпанія «Студія 1+1» вимагає 1 млн грн компенсації моральної шкоди. Позов направили до Печерського райсуду Києва.

Компанія вимагає спростувати інформацію, яку нібито поширювали Порошенко і ТОВ «Видавничий дім „Медіа-ДК“», який також згадується в заяві. Про це повідомляє ТСН.

Медіагрупа стверджує, що Порошенко поширював інформацію, яка створює уявлення, згідно з яким телеканал нібито веде негативну і упереджену діяльність через тиск власника Ігоря Коломойського.

Компанія заявила, що через подібну інформації медіахолдинг дискредитується в очах партнерів і глядачів. «1+1» зазначають, що Порошенко нібито звинувачує телеканал в порушенні журналістської етики та вимог законодавства.

Компанія наголосила, що її редакційна політика передбачає той факт, що в творчу діяльність не можуть втручатися власник та політики.

Тепер група «1+1 медіа» жадає вибачень і окремо звинувачує президента у використанні статусу голови держави, коли Порошенко без запрошення прийшов на ефір програми «Право на владу».

Раніше повідомлялося, що генеральний директор групи «1+1 media» Олександр Ткаченко пригрозив Порошенку судом.


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