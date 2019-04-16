Порошенко в эфире: «Студия 1+1» требует 1 млн грн компенсации через суд. Фото: media.1plus1

https://racurs.ua/n120837-poroshenko-v-efire-studiya-1-1-trebuet-1-mln-grn-kompensacii-cherez-sud.html

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У президента Украины Петра Порошенко телерадиокомпания «Студия 1+1» требует 1 млн грн компенсации морального вреда. Иск направили в Печерский райсуд Киева.

Компания требует опровергнуть информацию, которую якобы распространяли Порошенко и ООО «Издательский дом „Медиа-ДК“», который также упоминается в заявлении. Об этом сообщает ТСН.

Медиагруппа утверждает, что Порошенко распространял информацию, которая создает представление, согласно которому телеканал якобы ведет негативную и предвзятую деятельность из-за давления владельца Игоря Коломойского.

Компания заявила, что из-за подобной информации медиахолдинг дискредитируется в глазах партнеров и зрителей. «1+1» отмечают, что Порошенко якобы обвиняет телеканал в нарушении журналистской этики и требований законодательства.

Компания подчеркнула, что ее редакционная политика предусматривает тот факт, что в творческую деятельность не могут вмешиваться владелец и политики.

Теперь группа «1+1 медиа» жаждет извинений и отдельно обвиняет президента в использовании статуса главы государства, когда Порошенко без приглашения пришел на эфир программы «Право на владу».

Ранее сообщалось, что генеральный директор группы «1+1 media» Александр Ткаченко пригрозил Порошенко судом.