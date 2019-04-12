"Засада-вечер": телеведущая "1+1" взорвала сеть бунтарским комментарием скандального эфира. Фото: LIGA.

https://racurs.ua/n120679-zasada-vecher-televeduschaya-1-1-vzorvala-set-buntarskim-kommentariem-skandalnogo-efira.html

Ракурс

Ведущая программы ТСН на телеканале «1+1» Юлия Бориско опубликовала сообщение относительно вчерашнего эфира «Права на власть», на который без приглашения пришел действующий президент Украины Петр Порошенко.

Комментарий к скандальному эфиру вызвал бурную реакцию у пользователей сети. Так, ведущая ТСН заявила, что снова зауважала президента Порошенко и будет голосовать за него. Об этом говорится в сообщении на странице Юлии Бориско в Facebook.

По словам ведущей, прокурор Кулик будет вспоминать вчерашний эфир даже на смертном одре, а саму ситуацию Бориско назвала басней «Лев и Кулик».

Как отреагирует на такое признание руководство телеканала, пока неизвестно.

Ранее сообщалось, что генеральный директор группы «1+1 media» Александр Ткаченко пригрозил Порошенко судом за того, что он пришел на эфир частной компании без приглашения. Также его обвинили в том, что он использовал свою должность президента для давления на сотрудников программы, которые не решились ему помешать.