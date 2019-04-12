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"Засада-вечір": телеведуча "1+1" збурила мережу бунтарським коментарем скандального ефіру. Фото: LIGA.

«Засада-вечір»: телеведуча «1+1» збурила мережу бунтарським коментарем скандального ефіру

12 кві 2019, 16:31
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Ведуча програми ТСН на телеканалі «1+1» Юлія Бориско опублікувала повідомлення щодо вчорашнього ефіру «Права на владу», на який без запрошення прийшов діючий президент України Петро Порошенко.

Коментар до скандального ефіру викликав бурхливу реакцію в користувачів мережі. Так, ведуча ТСН заявила, що знову заповажала президента Порошенка і буде голосувати за нього. Про це йдеться у повідомленні на сторінці Юлії Бориско у Facebook.

За словами ведучої, прокурор Кулик буде згадувати вчорашній ефір навіть на смертному одрі, а саму ситуацію Бориско назвала байкою «Лев і Кулик».

Заява Бориско у Facebook. Фото: Facebook

Як зреагує на таке зізнання керівництво телеканалу, поки невідомо.

Раніше повідомлялося, що генеральний директор групи «1+1 media» Олександр Ткаченко пригрозив Порошенку судом, через те, що він прийшов на ефір приватної компанії без запрошення. Також його звинуватили у тому, що він використав свою посаду президента для тиску на співробітників програми, які не наважились йому завадити.

Джерело: Ракурс


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