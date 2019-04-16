В Польше дети до 18 лет будут получать более 100 евро ежемесячно

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В Польше каждый второй и следующий ребенок в семье будет получать ежемесячно 500 злотых (3,5 тыс. грн). Финансовую помощь будут оказывать до 18-ти лет. Законопроект приняли сегодня, а средства начнут оказывать с 1 июля.

Правительство надеется, что поддержка поможет улучшить общую демографическую и экономическую ситуацию. Об этом сообщает «Польское радио».

Расширение программы под названием «Семья 500+" обусловлено риском ослабления роста ВВП. Премьер-министр страны Матеуш Моравецький заявил, что финансовая поддержка необходима для того, чтобы в Польше была молодежь, которая будет работать для пенсии и экономического развития страны.

Сейчас программа в расширенном виде уже дала свои результаты. Так показатель деторождаемости повысился до показателей 1997 года.

Расширение программы обеспечит дополнительными средствами почти 7 млн ​​детей. Ожидается, что на это дополнительно выделят 9,5 млрд злотых из государственного бюджета.

Ранее сообщалось, Верховная Рада Украины в октябре прошлого года внесла изменения в закон об оздоровлении и отдыхе детей.