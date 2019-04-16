У Польщі діти до 18 років отримуватимуть понад 100 євро щомісяця. Фото: rosinka.baikaledu

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У Польщі кожна друга і наступна дитина в сім’ї буде отримувати щомісячно 500 злотих (3,5 тис. грн). Фінансову допомогу будуть надавати до 18-ти років. Законопроект ухвалили сьогодні, а кошти почнуть надавати з 1 липня.

Уряд сподівається, що підтримка допоможе поліпшити загальну демографічну та економічну ситуації. Про це повідомляє «Польське Радіо».

Розширення програми під назвою «Родина 500+" обумовлено ризиком ослаблення зросту ВВП. Прем'єр-міністр країни Матеуш Моравєцький заявив, що фінансова підтримка необхідна для того, щоб у Польщі була молодь, яка буде працювати для пенсії та економічного розвитку країни.

Наразі програма у нерозширеному вигляді вже дала свої результати. Так показник дітонароджуваності підвищився до показників 1997 року.

Розширення програми забезпечить додатковими коштами майже 7 млн дітей. Очікується, що на це додатково виділять 9,5 млрд злотих з державного бюджету.

Раніше повідомлялося, Верховна Рада України у жовтні минулого року внесла зміни до закону про оздоровлення та відпочинок дітей.