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Порошенко анонсировал договор о введении миротворцев ООН

Порошенко анонсировал договор о введении миротворцев ООН

16 апр 2019, 21:39
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Президент Украины Петр Порошенко анонсировал договор о выводе российских войск с украинской территории и введении миротворцев Организации Объединенных Наций (ООН).

По словам президента, он договорился с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эммануэлем Макроном о встрече по высадке союзных войск в Нормандии. Об этом Порошенко сообщает на своей странице в Twitter.

На встречу в координации с президентом США Дональдом Трампом пригласят президента РФ Владимира Путина. Порошенко заявляет, что во время встречи будет затронут вопрос о выводе российских военных и тяжелой техники, а также разоружения вооруженных формирований.

В рамках договора будет указано решение о введении миротворцев ООН. Документы со всеми упомянутыми пунктами подпишут в мае или в начале июня. Они будут иметь, по словам Порошенко, Нормандский формат.

Заявление Порошенко о договоре про вывод российских войск. Фото: Twitter

Ранее сообщалось, что Порошенко провел переговоры с Макроном 12 апреля.

Источник: Ракурс


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