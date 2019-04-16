Планету размером с Землю обнаружили астрономы. Фото: НВ Техно

https://racurs.ua/n120834-planetu-razmerom-s-zemlu-obnarujili-astronomy.html

Ракурс

Астрономы впервые обнаружили экзопланету размером с Землю. Она находится в 53 световых годах от нас. Планету нашли с помощью телескопа TESS.

Рядом с обнаруженной планетой зафиксировали теплый субнептун. Ожидается, что последний прольет свет на эволюцию более холодных планет аналогичного размера. Об этом сообщает журнал Astrophysical Journal Letters, передает naked-science.

Экзопланета размером с Землю совершает оборот вокруг своей звезды за восемь дней. Ее назвали HD 21749c. Пока что измерить массу настолько маленькой планеты сложно, но астрономы продолжают собирать о ней данные.

Новый телескоп используют около года и с его помощью уже зафиксировали несколько интересных находок. Благодаря TESS в Чили астрономы измерили массу нового субнептуна.

Орбита субнептуна под названием HD 21749b составляет около 36 дней, что превышает период всех других планет, обнаруженных ранее.

Материнская звезда планеты обладает 80% массы Солнца. Масса субнептуна превышает земную в 23 раза, а радиус больше в 2,7 раз. Астрономы установили, что у планеты есть плотная атмосфера.

Как ранее сообщал «Ракурс», астрономы впервые смогли заняться детальным изучением экзопланет класса супер-Юпитер. За последнюю четверть века ученые зафиксировали около 4 тыс. планет за пределами Солнечной системы.