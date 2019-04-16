Планету розміром з Землю виявили астрономи

https://racurs.ua/ua/n120834-planetu-rozmirom-z-zemlu-vyyavyly-astronomy.html

Ракурс

Астрономи вперше виявили екзопланету розміром з Землю. Вона розташована в 53 світлових роках від нас. Планету знайшли за допомогою телескопа TESS.

Поруч з виявленою планетою зафіксували теплий субнептун. Очікується, що останній проллє світло на еволюцію більш холодних планет аналогічного розміру. Про це повідомляє журнал Astrophysical Journal Letters, передає naked-science.

Екзопланета розміром з Землю обертається навколо своєї зірки за вісім днів. Її назвали HD 21749c. Поки що виміряти масу настільки маленької планети складно, але астрономи продовжують збирати про неї дані.

Новий телескоп використовують близько року і з його допомогою вже зафіксували кілька цікавих знахідок. Завдяки TESS в Чилі астрономи виміряли масу нового субнептуна.

Орбіта субнептуна під назвою HD 21749b становить близько 36 днів, що перевищує період всіх інших планет, виявлених раніше.

Материнська зірка планети має 80% маси Сонця. Маса субнептуна перевищує земну в 23 рази, а радіус більший в понад 2,7 раз. Астрономи встановили, що у планети є щільна атмосфера.

Як раніше повідомляв «Ракурс», астрономи вперше змогли зайнятися детальним вивченням екзопланет класу супер-Юпітер. За останню чверть століття вчені зафіксували близько 4 тис. планет за межами Сонячної системи.