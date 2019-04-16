Головні новини 16 квітня: в Нотр-Дам пожежа, а Савченко вийшла із СІЗО. Фото: рамблер

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У соборі Паризької Богоматері сталася масштабна пожежа, яка тривала понад дев’ять годин. Під час його ліквідації серйозно постраждав один пожежник. В результаті події впав шпиль собору і частково обвалився дах, але фасад будівлі і дві головні вежі вціліли. Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений собор. Поки що пожежу розглядають як нещасний випадок.

Народного депутата Надію Савченко та Володимира Рубана звільнили зі слідчого ізолятора. Їх підозрюють у плануванні терактів в Києві. Однак, термін запобіжного заходу для них закінчився, а новий не обрали. У зв’язку з цим Броварський суд Київської області відпустив їх на свободу. Савченко вже заявила, що «буде боротися за Україну».

Міністерство закордонних справ України звернулося до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням застосувати заходи проти країни-агресора і домогтися звільнення 24 полонених українських військовослужбовців і трьох суден. МЗС сподівається, що запит допоможе захистити моряків від непоправної шкоди.

ПАТ «Укрнафта» виграла позов проти РФ в міжнародному арбітражі. Тепер країна-агресор виплатить компанії 44,4 млн дол. компенсації за незаконне привласнення майна «Укрнафти» на території окупованого півострова Крим. Також на суму компенсації нарахували відсотки в розмірі 5,5 млн дол., а РФ повинна додатково виплатити 3,5 млн дол. арбітражних витрат.

В Одеській області 36 школярів отримали опіки дихальних шляхів через перцевий газ. Дітей госпіталізували до лікарні, де їм надали необхідну допомогу. Інцидент стався через дев’ятикласника, який приніс до школи балончик і потім розпорошив у приміщенні класу під час перерви.