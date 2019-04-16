Пожежа в Нотр-Дам: що буде з уцілілими реліквіями / Фото: wikimedia

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Ситуацію після пожежі в Соборі Паризької Богоматері стабілізують за 48 годин. Про це сьогодні заявив державний секретар МВС Франції Лоран Нуньєс. Вчора внаслідок пожежі в Нотр-Дам де Парі обвалились шпиль і дах історичної будівлі (згоріли дерев’яні балки, датовані XII століттям), врятувати вдалося каркас і фасад будівлі.

Під час гасіння вогню постраждало двоє поліцейських і один пожежник. Загалом участь у ліквідації пожежі брало близько 400 рятувальників. Завдяки їхнім зусиллям уціліла головна дзвіниця собору та близько 30% релігійних реліквій та творів мистецтва.

Собор був місцем зберігання реліквій — фрагмента хреста, цвяха і священного тернового вінця. За словами мера Парижа Анн Ідальго, пожежники та поліція утворили живий ланцюг, щоб винесли з палаючої будівлі вінець, туніку Святого Луї та інші цінні артефакти.

Гроші на відновлення пам’ятника архітектури пообіцяли пожертвувати низка великих компаній і бізнесменів. Зокрема, французький мільярдер Франсуа-Анрі Піно виділить 100 млн євро на реконструкцію собору. Ще 200 млн євро пообіцяла родина Бернара Арно та їхня бізнес-імперія LVMH, до складу якої входять Louis Vuitton і Sephora, повідомляє Reuters.

Пожежа в соборі Нотр-Дам розпочалася 15 квітня близько 19.00. Всього за дві години на очах у мешканців міста і туристів обвалився дах собору і шпиль. Ще за годину французькі пожежники повідомили, що вогонь спалахнув, ймовірно, через реставраційні роботи, які стартували у квітні.

Президент Франції Еммануель Макрон 17 квітня проведе засідання уряду, присвячене пожежі в соборі Нотр-Дам. Як пише Associated Press, міністр культури Франції зазначив, що низка творів мистецтва та реліквій зберігаються у мерії. Там їх осушать та передадуть на відновлення. Найбільші картини собору, які залишалися у будівлі під час пожежі, оскільки їх неможливо було оперативно винести, передадуть на реставрацію у п’ятницю. Ймовірно, їх не пошкодив вогонь, але вони зазнали шкоди від диму.

Нагадаємо, що у 2015 році мистецтвознавець Ендрю Теллон провів повне лазерне сканування собору та склав цифрову 3D-модель Нотр-Дама. Відео про процес її створення можна подивитися нижче.