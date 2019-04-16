Малювали недоречні речі: понад 224 тис. бюлетенів визнані недійсними. Фото: Донбасс Times

https://racurs.ua/ua/n120831-maluvaly-nedorechni-rechi-ponad-224-tys-buleteniv-vyznani-nediysnymy.html

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Центральна виборча комісія (ЦВК) визнала недійсними 224 тис. 600 бюлетенів через їхнє псування. Українські виборці малювали на документах недоречні речі, рвали їх та навіть їли.

Масове псування бюлетенів і порушення таємниці голосування зафіксували у першому турі виборів президента України. Про це повідомила голова ЦВК Тетяна Сліпачук, передає «Укрінформ».

Сліпачук наголосила, що якщо виборцям не подобається хтось із кандидатів, то можна просто не голосувати за нього, а не псувати документи, на які витрачалися державні кошти.

Голова Центрвиборчкому заявила, що перед голосуванням другого туру повторно нагадає, що викладати фото з дільниць у соцмережах — це порушення таємниці голосування.

Це зауваження, за словами Сліпачук, стосується також політиків, які у першому турі продемонстрували поганий приклад.

Також голова ЦВК додала, що виборці, за бажанням, можуть розповісти про свій вибір волонтерам екзит-полів, але не мають права демонструвати його у приміщенні дільниці.

Раніше повідомлялося, що Центрвиборчкому не вистачає членів виборчих комісій у восьми областях України та в місті Києві.