Рисовали неуместные вещи: более 224 тыс. бюллетеней признаны недействительными. Фото: Донбасс Times

https://racurs.ua/n120831-risovali-neumestnye-veschi-bolee-224-tys-bulleteney-priznany-nedeystvitelnymi.html

Ракурс

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) признала недействительными 224 тыс. 600 бюллетеней из-за их порчи. Украинские избиратели рисовали на документах неуместные вещи, рвали их и даже ели.

Массовую порчу бюллетеней и нарушение тайны голосования зафиксировали в первом туре выборов президента Украины. Об этом сообщила председатель ЦИК Татьяна Слипачук, передает «Укринформ».

Слипачук подчеркнула, что если избирателям не нравится кто-то из кандидатов, то можно просто не голосовать за него, а не портить документы, на которые тратились государственные средства.

Председатель Центризбиркома заявила, что перед голосованием второго тура повторно напомнит, что выкладывать фото с участков в соцсетях — это нарушение тайны голосования.

Это замечание, по словам Слипачук, касается также политиков, которые в первом туре продемонстрировали плохой пример.

Также председатель ЦИК добавила, что избиратели, по желанию, могут рассказать о своем выборе волонтерам экзит-полов, но не имеют права демонстрировать его в помещении участка.

Ранее сообщалось, что Центризбирком не хватает членов избирательных комиссий в восьми областях Украины и в Киеве.