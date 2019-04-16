Нотр-Дам де Пари: фото до и после пожара / Фото: Gigarama Facebook

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Собор Парижской Богоматери (Нотр-Дам де Пари) восстановить после большого пожара пообещал президент Франции Эммануэль Макрон. Огонь уничтожил шпиль и крышу здания, однако стены уцелели. Французские меценаты уже пожертвовали свыше 300 млн евро на восстановление средневекового собора.

Как сообщила мэр Парижа Анн Идальго в Twitter, пожарным удалось спасти терновый венок Иисуса Христа. Вместе с другими уцелевшими реликвиями его временно хранят в мэрии французской столицы. Также ранее СМИ сообщали, что в результате пожара не пострадали 16 медных статуй.

Сейчас доступ в собор ограничен, там работают спасатели и специалисты. По мнению ряда экспертов, разноцветные витражи могли быть повреждены под влиянием высокой температуры. Кроме этого, огонь уничтожил часы, которые находились снаружи.

Ознакомиться с последствиями пожара можно с помощью 360-градусной панорамы, на которой показано частично сгоревший Собор Парижской Богоматери.

Под вопросом остается состояние многих больших картин, которые не удалось оперативно вынести во время пожара. В общем пожарные спасли не менее 30% предметов искусства.

Между тем прокуратура Парижа не нашла следов умышленного поджога исторического здания. Как пишет Associated Press, правоохранители рассматривают версию случайного возгорания. В ближайшее время следователи допросят работников пяти компаний, которые работали над восстановлением крыши собора. Ремонтные работы в Нотр-Дам де Пари начались в апреле.

Французы поют гимн Богоматери: