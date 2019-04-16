Нотр-Дам де Парі: фото до та після пожежі / Фото: Gigarama Facebook

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Собор Паризької Богоматері (Нотр-Дам де Парі) після великої пожежі пообіцяв відновити президент Франції Еммануель Макрон. Вогонь знищив шпиль і дах будівлі, однак стіни уціліли. Французькі меценати вже пожертвували понад 300 млн євро на відновлення середньовічного собору.

Як повідомила мер Парижа Анн Ідальго у Twitter, пожежникам вдалося врятувати терновий вінок Ісуса Христа. Разом з іншими врятованими реліквіями його тимчасово зберігають у мерії французької столиці. Також раніше ЗМІ повідомили, що внаслідок пожежі не постраждали 16 мідних статуй.

Наразі доступ всередину собору обмежений, там працюють рятувальники та фахівці. На думку низки експертів, різнокольорові вітражі могли частково зіпсуватися через високу температуру. Окрім цього, вогонь знищив годинник, який знаходився зовні.

Ознайомитися з наслідками пожежі можна за допомогою 360-градусної панорами, на якій показано частково згорілий Собор Паризької Богоматері.

Під питанням залишається стан багатьох великих картин, які не вдалося оперативно винести під час пожежі. Загалом пожежники врятували щонайменше 30% предметів мистецтва.

Тим часом прокуратура Парижа не знайшла слідів навмисного підпалу історичної будівлі. Як пише Associated Press, правоохоронці розглядають версію випадкового загоряння. Найближчим часом слідчі допитають працівників п’яти компаній, які працювали над відновленням даху собору. Ремонтні роботи у Нотр-Дам де Парі розпочалися у квітні.

Французи співають гімн Богоматері: