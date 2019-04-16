Звільнення українських моряків: МЗС України звернулося до Міжнародного трибуналу з морського права. Фото: Український тиждень

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Міністерство закордонних справ України (МЗС) звернулося до Міжнародного трибуналу з морського права з проханням застосували заходи проти країни-агресора та домогтися звільнення 24 полонених українських моряків і трьох суден.

Україна апелює до Конвенції ООН з морського права (UNCLOS), згідно з якою військово-морські кораблі та моряки не можуть бути арештовані, затримані чи піддаватись судочинству. Дії Росії стосовно українських моряків порушують конвенцію. Про це повідомляє прес-служба МЗС.

Україна 1 квітня повідомила країну агресора, що звернеться до UNCLOS з арбітражним провадженням.

В МЗС сподіваються, що запит допоможе захистити українських моряків від завдання непоправної шкоди. Очікується, що Міжнародний трибунал запланує слухання протягом найближчих тижнів.

Українських моряків утримують в Росії з 25 листопада. Протягом цього часу військовослужбовці перебувають у в’язницях, де чекають суду. Моряків допитували та змусили пройти психологічне обстеження.

Якщо в РФ їх визнають винними, то військовополоненим загрожує до шести років ув’язнення.

Раніше повідомлялося, що днями слідчі Федеральної служби безпеки РФ продовжили термін попереднього розслідування у справі проти військовополонених моряків до кінця серпня.