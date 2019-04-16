Савченко збирається на парламентські вибори

https://racurs.ua/ua/n120828-savchenko-zbyraietsya-na-parlamentski-vybory.html

Ракурс

Надія Савченко братиме участь у виборах до Верховної Ради України, які заплановано на жовтень 2019 року.

Нардеп ітиме на парламентські вибори зі своєю партією «Політична платформа Надії Савченко», заявила сьогодні в ефірі «112 Україна» заступник очільниці цієї політсили Тетяна Проторченко.

За її словами, партія ще два роки тому представила свою програму й висунула Савченко кандидатом у президенти, але її не зареєстрували як учасника перегонів за крісло глави держави.

«Це означає, що ми будемо брати участь у парламентських перегонах восени і сподіваємося на хороший результат», — наголосила Проторченко.

Раніше сьогодні стало відомо, що Савченко звільнено з-під варти разом із главою «Офіцерського корпусу» Володимиром Рубаном. Термін їхнього арешту сплив, а клопотання про його продовження вчасно не надійшло і не було розглянуто судом. Савченко і Рубана підозрюють у плануванні терористичних актів із метою знищення вищого керівництва держави, зокрема й у Верховній Раді.

Захист Савченко вже заявив, що найближчим часом вона повернеться до роботи у парламенті.