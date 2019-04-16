«Укрнафта» отримає 44,4 млн дол. компенсації від Росії. Фото: Север-Пресс

https://racurs.ua/ua/n120827-ukrnafta-otrymaie-44-4-mln-dol-kompensaciyi-vid-rosiyi.html

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ПАТ «Укранафта» виграла позов проти РФ у міжнародному арбітражі та отримає 44,4 млн дол. компенсації за незаконне привласнення майна компанії на анексованому півострові Крим.

Рішення було прийнято 12 квітня поточного року. Окрім компенсації, РФ має виплатити понад 3,5 млн дол. арбітражних витрат. Згідно з рішенням суду, на суму компенсації також нараховуються відсотки, які станом на квітень цього року становлять понад 5,5 млн дол. Про це повідомляє прес-служба «Укрнафти».

У квітня 2014 року російські військові захопили адмінприміщення та 16 АЗС «Укрнафти». Компанія намагалася повернути майно і зверталася до правоохоронних органів, які перебувають під контролем країни-агресора, однак її звернення проігнорували.

В жовтні 2014 року «Укранфта» повідомила РФ про порушення Угоди між урядами країн щодо взаємного захисту інвестицій (ч. 1 ст. 9 Угоди між Кабміном України та російським урядом), але не отримала реакції.

У червні 2015 року компанія передала спір до арбітражного суду згідно з Арбітражним регламентом Комісії Організації Об'єднаних Націй з права міжнародної торгівлі (ЮНСІТРАЛ).

У 2017 року арбітраж згодився розглядати спір, однак РФ оскаржила рішення.

Раніше повідомлялося, що наприкінці жовтня Верховний суд Швейцарії відхилив позов країни-агресії і дозволив «Укрнафті» судитися за незаконно захоплені активи.