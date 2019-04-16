Вища рада правосуддя обрала нового голову / Фото: vru.gov.ua

https://racurs.ua/ua/n120826-vyscha-rada-pravosuddya-obrala-novogo-golovu.html

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Вища рада правосуддя на засіданні 16 квітня обрала нового очільника ВРП — Володимира Говоруху. Кандидатуру судді Київського апеляційного суду Говорухи на посаду голови Ради правосуддя висунув член ВРП Андрій Бойко.

За результатами таємного голосування Говоруху підтримало 17 членів ВРП, що становить більше половини від конституційного складу, інформує прес-служба відомства.

Нагадаємо, Говоруху торік 6 березня було обрано членом Вищої ради правосуддя XV черговим з’їздом суддів України та включено до складу першої дисциплінарної палати ВРП.

У січні 2017 Вищу раду юстиції було реорганізовано шляхом перетворення у Вищу раду правосуддя. Тоді члени ВРЮ набули статусу члена Ради правосуддя та продовжили виконувати свої повноваження. Голова ВРЮ набув статусу та повноважень голови Вищої ради правосуддя. З 30 травня 2017 року до 16 квітня головою ВРП був Ігор Бенедисюк.