Высший совет правосудия получил нового главу / На фото: Владимир Говоруха / vru.gov.ua

https://racurs.ua/n120826-vysshiy-sovet-pravosudiya-poluchil-novogo-glavu.html

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Высший совет правосудия на заседании 16 апреля избрал нового главу ВСП — им стал Владимир Говоруха. Кандидатуру судьи Киевского апелляционного суда Говорухи на должность главы Совета правосудия предложил член ВСП Андрей Бойко.

Согласно результатам тайного голосования, Говоруху поддержали 17 членов ВСП, что составляет более половины от его конституционного состава, сообщает пресс-служба ведомства.

Напомним, Говоруху в марте прошлого года избрали членом Высшего совета правосудия на XV очередном съезде судей Украины. Он входил в состав первой дисциплинарной палаты ВСП.

В январе 2017 года Высший совет юстиции был реорганизован путем преобразования в Высший совет правосудия. Тогда члены ВСЮ получили статус членов Совета правосудия и продолжили выполнять свои полномочия. Глава ВСЮ получил статус и полномочия председателя Высшего совета правосудия. С 30 мая 2017 года по 16 апреля ВСП возглавлял Игорь Бенедисюк.