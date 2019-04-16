«Укрнафта» получит 44,4 млн долл. компенсации от России. Фото: Север-Пресс

https://racurs.ua/n120827-ukrnafta-poluchit-44-4-mln-doll-kompensacii-ot-rossii.html

Ракурс

ПАО «Укранафта» выиграла иск против РФ в международном арбитраже и получит 44,4 млн долл. компенсации за незаконное присвоение имущества компании на аннексированном полуострове Крым.

Решение было принято 12 апреля текущего года. Кроме компенсации, РФ выплатит более 3,5 млн долл. арбитражных расходов. Согласно решению суда, на сумму компенсации также начисляются проценты, которые по состоянию на апрель этого года составляют более 5,5 млн долл. Об этом сообщает пресс-служба «Укрнафты».

В апреле 2014 российские военные захватили админздания и 16 АЗС «Укрнафты». Компания пыталась вернуть имущество и обращалась в правоохранительные органы, которые находятся под контролем страны-агрессора, однако ее обращение проигнорировали.

В октябре 2014 года «Укранфта» сообщила РФ о нарушении Соглашения между правительствами стран по взаимной защите инвестиций (ч. 1 ст. 9 Соглашения между Кабмином Украины и российским правительством), но не получила реакции.

В июне 2015 году компания передала спор в арбитражный суд в соответствии с Арбитражным регламентом Комиссии Организации Объединенных Наций по праву международной торговли (ЮНСИТРАЛ).

В 2017 арбитраж согласился рассматривать спор, однако РФ обжаловала решение.

Ранее сообщалось, что в конце октября Верховный суд Швейцарии отклонил иск страны-агрессии и позволил «Укрнафте» судиться за незаконно захваченные активы