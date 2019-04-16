Савченко собирается на парламентские выборы

https://racurs.ua/n120828-savchenko-sobiraetsya-na-parlamentskie-vybory.html

Ракурс

Надежда Савченко будет участвовать в выборах в Верховную Раду Украины, запланированных на октябрь 2019 года.

Нардеп пойдет на парламентские выборы со своей партией «Политическая платформа Надежды Савченко», заявила сегодня в эфире «112 Украина» замруководителя этой политсилы Татьяна Проторченко.

По ее словам, партия еще два года назад представила свою программу и выдвинула Савченко кандидатом в президенты, но ее не зарегистрировали в качестве участника гонки за кресло главы государства.

«Это означает, что мы будем участвовать в парламентских выборах осенью и надеемся на хороший результат», — подчеркнула Проторченко.

Ранее сегодня стало известно, что Савченко освобождена из-под стражи вместе с главой «Офицерского корпуса» Владимиром Рубаном. Срок их ареста истек, а ходатайство о его продлении вовремя не поступило и не было рассмотрено судом. Савченко и Рубана подозревают в планировании террористических актов с целью уничтожения высшего руководства государства, в том числе и в Верховной Раде.

Защита Савченко уже заявил, что в ближайшее время она вернется к работе в парламенте.