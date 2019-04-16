Савченко планирует вернуться на работу в Раду. Фото: Крым Реалии

https://racurs.ua/n120803-savchenko-planiruet-vernutsya-k-rabote-v-ukrainskom-parlamente.html

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Надежда Савченко, которую Генеральная прокуратура подозревает в организации теракта в Киеве, планирует вернуться к работе в Верховной Раде.

Внефракционный народный депутат хочет принять участие в ближайших заседаниях украинского парламента. Об этом 16 декабря сообщил депутат политика Александр Шадрин в комментарии «Громадському».

«Савченко планирует вернуться к работе в Верховной Раде, надеюсь, ее уже можно будет увидеть на ближайших заседаниях», — заявил защитник.

Адвокат прогнозирует, что освобождение Савченко из-под стражи положительно повлияет на рассмотрение ее дела. Политику не нужно будет отвлекаться на меры пресечения и содержания под стражей. Шадрин подчеркнул, что защита сосредоточится на рассмотрении дела по существу.

Как известно, в украинский парламент Надежда Савченко вошла по многомандатному округу от Всеукраинского объединения «Батькивщина». Сейчас она не входит ни в одну фракцию в Раде.

Напомним, вчера поздно вечером из следственного изолятора вышли на волю народный депутат Надежда Савченко и руководитель организации «Офицерский корпус» Владимир Рубан. Освобождение стало возможным, потому что срок меры пресечения истек, а суд его не продлил.

Следователи утверждали, что эти лица планировали осуществить теракты в правительственном квартале Киева. В Генпрокуратуре убеждали, что планировалось сначала обстрелять здание Верховной Рады из минометов и уничтожать выживших из автоматического оружия. Савченко заявляла, что планировала не теракт, а «политическую провокацию», Рубан все обвинения отвергал.