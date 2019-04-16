Савченко планує повернутися на роботу в Раду. Фото: Крим Реалії

https://racurs.ua/ua/n120803-savchenko-planuie-povernutysya-do-roboty-v-ukrayinskomu-parlamenti.html

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Надія Савченко, яку Генеральна прокуратура підозрює в організації теракту в Києві, планує повернутися до роботи у Верховній Раді.

Позафракційний народний депутат хоче взяти участь у найближчих засіданнях українського парламенту. Про це 16 грудня повідомив депутат політика Олександр Шадрін в коментарі «Громадському».

«Савченко планує повернутися до роботи у Верховній Раді, сподіваюся, її вже можна буде побачити на найближчих засіданнях», — заявив захисник.

Адвокат прогнозує, що звільнення Савченко з-під варти позитивно вплине на розгляд її справи. Політику не потрібно буде відволікатися на запобіжні заходи й тримання під вартою. Шадрін наголосив, що захист зосередиться на розгляді справи по суті.

Як відомо, в український парламент Надія Савченко увійшла за багатомандатним округом від Всеукраїнського об'єднання «Батьківщина». Наразі вона не входить до жодної фракції в Раді.

Нагадаємо, вчора пізно ввечері зі слідчого ізолятора вийшли на волю народний депутат Надія Савченко та керівник організації «Офіцерський корпус» Володимир Рубан. Звільнення стало можливим, бо термін їхнього запобіжного заходу сплив, а суд його не подовжив.

Слідчі стверджували, що ці особи планували здійснити теракти в урядовому кварталі Києва. У Генпрокуратурі переконували, що планувалося спершу обстріляти будівлю Верховної Ради з мінометів та знищувати тих, хто вижив із автоматичної зброї. Савченко заявляла, що планувала не теракт, а «політичну провокацію», Рубан усі звинувачення відкидав.