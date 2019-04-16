Порошенко назвав технологією штабу Зеленського екстрадицію фігуранта справи проти свого оточення, фото — Радіо Свобода

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Ракурс

Президент України Петро Порошенко вважає екстрадицію фігуранта справи проти свого оточення Дмитра Крючкова в Україну передвиборчою технологією виборчого штабу кандидата в президенти Володимира Зеленського.

Порошенко заявив про це 15 квітня в ефірі телеканалу ICTV, вказавши на дивний, за його словами, збіг подій: Крючков раптово повернувся в Україну за тиждень до виборів.

Глава держави припустив, що Крючков скоро опиниться на волі й уже в четвер виступить на каналі «1+1», щоб «зіграти свою роль у виборчому процесі».

Порошенко нагадав, що екс-нардеп три роки переховувався від українського правосуддя у Криму, Росії та в Німеччині, а незадовго до виборів заявив журналістам, що в злочинних фінансових оборудках, у яких його обвинувачують, замішаний й політик із «Блоку Петра Порошенка» Ігор Кононенко.

«Я особисто не знаю Дмитра Крючкова. Це виборчі технології штабу мого опонента і його патрона пана Коломойського. Кононенко після виборів відповість на запитання слідчих», — заявив Порошенко.

Він пообіцяв вибачитися, якщо до другого туру голосування Крючков не з’явиться в ефірі «1+1».

Увечері 15 квітня НАБУ затримало Крючкова в аеропорту «Бориспіль». Його підозрюють у завданні збитків державі на суму понад 346 млн грн. У НАБУ зазначили, що упродовж 48 годин суд має обрати екс-депутату і керівнику ПрАТ «Енергомережа» запобіжний захід. В бюро наполягають на триманні Крючкова під вартою з альтернативою застави у розмірі 346,22 млн грн.

У понеділок, 15 квітня, «Ракурс» повідомляв, що Крючков має намір прилетіти в Україну, щоб свідчити в НАБУ. Екс-голова правління компанії «Енергомережа» сам забажав прибути в Україну і дати покази.

Наприкінці березня вийшло в ефір розслідування проекту «Схеми», у якому оприлюднили інформацію про те, що кошти через компанію «Енергомережа» виводилися в тому числі і в інтересах депутата Верховної Ради Ігоря Кононенка, близького до чинного глави держави.

Рік тому Крючкова затримали в Німеччині за запитом України, однак згодом відпустили під заставу, незважаючи на вимоги НАБУ і САП про екстрадицію в Україну. У березні Вищий суд Мюнхена затвердив спрощену процедуру екстрадиції Крючкова на підставі його власної заяви і згоди.