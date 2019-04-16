Порошенко назвал технологией штаба Зеленского экстрадиции фигуранта дела против своего окружения, фото — Радио Свобода

https://racurs.ua/n120802-poroshenko-nazval-tehnologiey-shtaba-zelenskogo-ekstradiciu-figuranta-dela-protiv-svoego-okrujeniya.html

Ракурс

Президент Украины Петр Порошенко считает экстрадицию фигуранта дела против своего окружения Дмитрия Крючкова в Украине предвыборной технологией избирательного штаба кандидата в президенты Владимира Зеленского.

Порошенко заявил об этом 15 апреля в эфире телеканала ICTV, отметив на странном, по его словам, совпадения событий: Крючков внезапно вернулся в Украину за неделю до выборов.

Глава государства предположил, что Крючков скоро окажется на свободе и уже в четверг выступит на канале «1+1», чтобы «сыграть свою роль в избирательном процессе».

Порошенко напомнил, что экс-нардеп три года скрывался от украинского правосудия в Крыму, России и Германии, а незадолго до выборов заявил журналистам, что в преступных финансовых сделках, в которых его обвиняют, замешан и политик из «Блока Петра Порошенко» Игорь Кононенко.

«Я лично не знаю Дмитрия Крючкова. Это избирательные технологии штаба моего оппонента и его патрона господина Коломойского. Кононенко после выборов ответит на вопросы следователей», — заявил Порошенко.

Он пообещал извиниться, если до второго тура голосования Крючков не появится в эфире «1+1».

Вечером 15 апреля НАБУ задержало Крючкова в аэропорту «Борисполь». Его подозревают в нанесении ущерба государству на сумму свыше 346 млн грн. В НАБУ отметили, что в течение 48 часов суд должен избрать экс-депутату и руководителю компании «Энергосети» меру пресечения. В бюро настаивают на содержании Крючкова под стражей с альтернативой залога в размере 346,22 млн грн.

В понедельник, 15 апреля, «Ракурс» сообщал, что Крючков намерен прилететь в Украину, чтобы свидетельствовать в НАБУ. Экс-глава правления компании «Энергосети» сам захотел прибыть в Украину и дать показания.

В конце марта вышло в эфир расследование проекта «Схемы», в котором обнародовали информацию о том, что средства через компанию «Энергосети» выводились и в интересах депутата Верховной Рады Игоря Кононенко, близкого к действующему главе государства.

Год назад Крючкова задержали в Германии по запросу Украины, однако впоследствии отпустили под залог, несмотря на требование НАБУ и САП об экстрадиции в Украину. В марте Высший суд Мюнхена утвердил упрощенную процедуру экстрадиции Крючкова на основании его собственного заявления и согласия.