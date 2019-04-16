Освобождение украинских моряков: МИД Украины обратилось в Международный трибунал по морскому праву. Фото: Український тиждень

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Министерство иностранных дел Украины (МИД) обратилось в Международный трибунал по морскому праву с просьбой применить меры против страны-агрессора и добиться освобождения 24 пленных украинских моряков и трех суден.

Украина апеллирует к Конвенции ООН по морскому праву (UNCLOS), согласно которой военно-морские корабли и моряки не могут быть арестованы, задержаны или подвергаться судопроизводству. Действия России в отношении украинских моряков нарушают конвенцию. Об этом сообщает пресс-служба МИД.

Украина 1 апреля сообщила стране-агрессору, что обратится к UNCLOS с арбитражным производством.

В МИД надеются, что запрос поможет защитить украинских моряков от нанесения непоправимого вреда. Ожидается, что Международный трибунал запланирует слушание в течение ближайших недель.

Украинских моряков удерживают в России с 25 ноября. В течение этого времени военнослужащие находятся в тюрьмах, где ждут суда. Моряков допрашивали и заставили пройти психологическое обследование.

Если в РФ их признают виновными, то военнопленным грозит до шести лет заключения.

Ранее сообщалось, что на днях следователи Федеральной службы безопасности РФ продлили срок предварительного расследования по делу против военнопленных моряков до конца августа.