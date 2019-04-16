Пожар в Нотр-Дам: что будет с уцелевшими реликвиями / Фото: wikimedia

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Ситуацию после пожара в Соборе Парижской Богоматери стабилизируют за 48 часов. Об этом сегодня заявил государственный секретарь МВД Франции Лоран Нуньес. Вчера в результате пожара в Нотр-Дам де Пари обвалились шпиль и крыша исторического здания (сгорели деревянные балки, датированные XII веком), спасти удалось каркас и фасад здания.

Во время тушения огня пострадали два полицейских и один пожарный. В целом в ликвидации пожара принимали участие около 400 спасателей. Благодаря их усилиям уцелела главная колокольня собора и около 30% религиозных реликвий и произведений искусства.

Собор был местом хранения фрагмента креста, гвоздя и священного тернового венца. По словам мэра Парижа Анн Идальго, пожарные и полиция образовали живую цепь, чтобы вынесли из горящего здания венец, тунику Святого Луи и другие ценные артефакты.

Деньги на восстановление памятника архитектуры пообещали пожертвовать ряд крупных компаний и бизнесменов. В частности, французский миллиардер Франсуа-Анри Пино выделит 100 млн евро на реконструкцию собора. Еще 200 млн евро пообещала семья Бернара Арно и их бизнес-империя LVMH, в состав которой входят Louis Vuitton и Sephora, сообщает Reuters.

Пожар в соборе Нотр-Дам начался 15 апреля около 19.00. Всего за два часа на глазах у жителей города и туристов обрушилась крыша собора и шпиль. Еще спустя час французские пожарные сообщили, что огонь вспыхнул, вероятно, из-за реставрационных работ, которые стартовали в апреле.

Президент Франции Эммануэль Макрон 17 апреля проведет заседание правительства, посвященное пожару в соборе Нотр-Дам. Как пишет Associated Press, министр культуры Франции отметил, что ряд произведений искусства и реликвий хранятся в мэрии. Там их осушат и передадут на восстановление. Самые крупные картины собора, которые оставались в здании во время пожара, поскольку их невозможно было оперативно вынести, передадут на реставрацию в пятницу.

Напомним, что в 2015 году искусствовед Эндрю Тэллон провел полное лазерное сканирование собора и составил цифровую 3D-модель Нотр-Дама. Видео о процессе создания модели можно посмотреть ниже.