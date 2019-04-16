Главные новости 16 апреля: в Нотр-Дам пожар, а Савченко вышла из СИЗО. Фото: рамблер

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В соборе Парижской Богоматери произошел масштабный пожар, который длился более девяти часов. Во время его ликвидации серьезно пострадал один пожарный. В результате происшествия упал шпиль собора и частично обрушилась крыша, но фасад здания и две главные башни уцелели. Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал восстановить поврежденный собор. Пока что пожар рассматривают как несчастный случай.

Народного депутата Надежду Савченко и Владимира Рубана освободили из следственного изолятора. Их подозревают в планировании терактов в Киеве. Однако, срок меры пресечения для них истек, а новый не избрали. В связи с этим Броварской суд Киевской области отпустил их на свободу. Савченко уже заявила, что «будет бороться за Украину».

Министерство иностранных дел Украины обратилось в Международный трибунал по морскому праву с просьбой применить меры против страны-агрессора и добиться освобождения 24 пленных украинских военнослужащих и трех суден. МИД надеется, что запрос поможет защитить моряков от непоправимого ущерба.

ПАО «Укрнафта» выиграла иск против РФ в международном арбитраже. Теперь страна-агрессор выплатит компании 44,4 млн долл. компенсации за незаконное присвоение имущества «Укрнафты» на территории оккупированного полуострова Крым. Также на сумму компенсации начислили проценты в размере 5,5 млн долл., а РФ должна дополнительно выплатить 3,5 млн долл. арбитражных затрат.

В Одесской области 36 школьников получили ожоги дыхательных путей из-за перцового газа. Детей госпитализировали в больницу, где им предоставили необходимую помощь. Инцидент произошел из-за девятиклассника, который принес в школу баллончик и затем распылил в помещении класса во время перемены.