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Ракурс
В Одесской области в школе распылили газ: более 30 учеников получили ожоги. Фото: Medium

В Одесской области в школе распылили газ: более 30 учеников получили ожоги (ФОТО)

16 апр 2019, 17:05
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В Одесской области 36 учеников получили ожоги дыхательных путей. Школьников госпитализировали в больницу.

Сейчас 26 из них уже получили помощь и отправились домой. Остальные десять учеников еще находятся в медицинском учреждении. Об этом сообщает пресс-служба управления Нацполиции в Одесской области.

По предварительной информации, девятиклассник принес в школу в Беляевском районе баллончик перцового газа и распылил его во время перемены в помещении класса.

Баллончик, который распылили в Одесской области. Фото: Нацполиция

На данный момент баллончик изъяли правоохранители. Решается вопрос о привлечении родителей нарушителя к административной ответственности согласно ст. 184 КУоАП (невыполнение родителями или лицами, их заменяющими, обязанностей по воспитанию детей).

На месте работают правоохранители, а также инспекторы ювенальной превенции.

Как ранее сообщал «Ракурс», накануне в Черкассах также распылили газ. В больницу попали 75 учеников, из них 15 человек находятся в состоянии средней тяжести.

Источник: Ракурс


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