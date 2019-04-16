Дебаты на «Олимпийском»: Порошенко и Зеленский заключили соглашение. Фото: 24 канал

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Ракурс

Петр Порошенко и Владимир Зеленский заключили соглашение с Национальным спортивным комплексом «Олимпийский». Оно касается проведения дебатов в пятницу, 19 апреля.

Соглашение заключили сегодня утром, а вечером стороны обсудят регламент дебатов, заявил во время брифинга спикер избирательного штаба действующего президента Олег Медведев, передает «Украинская правда».

Подписантами договора являются представители штабов обоих кандидатов и стадиона. В нем говорится об аренде «Олимпийского» вечером 19 апреля.

По словам Медведева, Порошенко готов дебатировать с Зеленским в этот день на стадионе в предусмотренном законом формате.

Сегодня вечером, 16 апреля, штабы Порошенко и Зеленского будут обсуждать регламент дебатов. Сейчас у сторон разное видение дебатов на стадионе: одна стремится к шоу, другая — к полноценной дискуссии, добавил он.

Представитель штаба Порошенко также призвал силовиков гарантировать безопасность и порядок, поскольку на «Олимпийском» ожидаются десятки тысяч людей.

Напомним, 14 апреля Порошенко инициировал дебаты на НСК «Олимпийский», но Зеленский на стадион не явился. Действующий президент выступил сам.