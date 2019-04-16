Корью начали болеть в три раза чаще – ВОЗ. Фото: Бессарабия ИНФОРМ

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Корью начали болеть в три раза чаще, согласно сравнительной статистике текущего и прошлого годов. Украина входит в список лидеров антирейтинга.

Согласно статистике, корью чаще всего заболевают в Африке, где прирост составил 700%. Десятки тысяч случаев инфицирования замечены в Украине, Индии и на Мадагаскаре. В последнем корь за последние семь месяцев унесла жизни не менее 800 человек. Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения, передает ВВС.

В Бразилии, Йемене и Пакистане корь вызвала множество смертей среди детей младшего возраста.

Вспышки кори не обошли также США, где ключевую роль сыграли предубеждения относительно вакцинации.

В ООН утверждают, что вспышек кори можно избежать при вакцинации 95% населения, однако сейчас набирается только 85% жителей Земли.

Отметим, что вспышки заболевания вынудили власти Нью-Йорка ввести обязательную вакцинацию, а в Италии дети не могут посещать школу без прививок.

Хотя официальная статистика ужасает своими цифрами, в ВОЗ предупреждают, что регистрируется только один случай из десяти и реальную картину увидеть проблематично.