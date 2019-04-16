Новый Aston Martin Rapide E. Фото: Driving Electric

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Ракурс

Компания из Великобритании Aston Martin (Астон Мартин) показала свое первое авто на электрическом двигателе.

Лифтбек Rapide E получил двухмоторную силовую установку и систему быстрой зарядки. Аккумулятор машины разделен на блоки, которые расположены на месте двигателя V12. Батарея, коробка передач и топливный бак изготовлены по индивидуальному заказу. Об этом 16 апреля сообщает Driving Electric.

По словам экспертов, батарея обслуживает два электромотора. Мощность силовой установки 610 л. с. и 950 Нм крутящего момента. От нуля до 100 км/ч машина разгоняется всего за 4 сек, а максимальная скорость новинки — 250 км/час. На одном заряде батарей авто может проехать 322 км.

Водитель может настроить рулевое управление и силовую установку при помощи селектора режимов движения с тремя установленными профилями: GT, Sport и Sport +. В салоне нового авто установили цифровую приборную панель диагональю 10 дюймов. На экран выводится информация об энергопотреблении и работе системы рекуперации.

Как известно, электрический автомобиль Rapide E будут выпускать на новом заводе компании в Сейнт-Атане. Ожидается, что таких машин будет выпущено 155 экземпляров.

Напомним, в сентябре 2018 года компания Aston Martin (Астон Мартин) опубликовала в сети первое изображение своего нового суперкара, который разрабатывается в сотрудничестве с фирмой Williams Advanced Engineering.