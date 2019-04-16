Новий Aston Martin Rapide E. Фото: Driving Electric

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Компанія із Великої Британії Aston Martin (Астон Мартін) показала своє перше авто на електричному двигуні.

Ліфтбек Rapide E отримав двомоторну силову установку й систему швидкої зарядки. Акумулятор машини розділений на блоки, які розташовані на місці двигуна V12. Батарея, коробка передач та паливний бак виготовлені за індивідуальним замовленням. Про це 16 квітня повідомляє Driving Electric.

За словами експертів, батарея обслуговує два електромотори. Потужність силової установки 610 к. с. та 950 Нм крутного моменту. Від нуля до 100 км/год машина розганяється всього за 4 сек, а максимальна швидкість новинки — 250 км/год. На одному заряді батарей авто може проїхати 322 км.

Водій може налаштувати рульове управління та силову установку за допомогою селектора режимів руху з трьома встановленими профілями: GT, Sport і Sport +. У салоні нового авто встановили цифрову приладову панель діагоналлю 10 дюймів. На екран виводиться інформація про енергоспоживання та роботі системи рекуперації.

Як відомо, електричний автомобіль Rapide E випускатимуть на новому заводі компанії в Сейнт-Атане. Очікується, що таких машин буде випущено 155 екземплярів.

Нагадаємо, у вересні 2018 року компанія Aston Martin (Астон Мартін) опублікувала в мережі перше зображення свого нового суперкара, який розробляється у співпраці з фірмою Williams Advanced Engineering.