Пожежа в Соборі Паризької Богоматері. Фото: gazeta.ru

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Пожежа в Соборі Паризької Богоматері сколихнула увесь світ, політики та церковнослужителі висловлюють співчуття народу Франції.

Папа Римський Франциск закликав «всіх мобілізуватися» для відновлення собору Паризької Богоматері. Ще раніше представники Ватикану повідомили, що понтифік висловлює співчуття Франції та молиться за французьких католиків іта жителів Парижу, які пережили жахливу ніч, коли вогонь нищив легендарну святиню. Про це пишуть західні ЗМІ.

Мер Парижа Ганна Ідальго закликала найближчим часом провести так звану конференцію донорів. Влада очікує, що небайдужі люди пожертвують свої кошти на відновлення храму, а міжнародні експерти зголосяться надати свою допомогу. У Міністерстві закордонних справ Франції відзначили, що врятовані твори мистецтва з собору Нотр-Дам передадуть на зберігання в Лувр.

Прокуратура заявила, що пожежа в соборі розслідується як нещасний випадок, а не як підпал. Слідчі не знайшли доказів того, що хтось навмисно підпалив будівлю.

Наразі на місці надзвичайної полії знаходяться фахівці, які оцінюють стійкість конструкції. Пожежа знищила дві третини площі даху собору, а також годинник та шпиль XIX ст. Експерти вважають, що відновити оригінальний дерев’яний дах наразі неможливо, оскільки принцип його побудови не до кінця зрозумілий навіть сучасним ученим.

Нагадаємо, у ніч з 15 на 16 квітня рятувальники змогли загасити пожежу у соборі Паризької Богоматері. Пожежники боролися із вогнем впродовж дев’яти годин. Під час боротьби з полум’ям серйозно постраждав пожежник.

Президент Франції Еммануель Макрон пообіцяв відновити пошкоджений у пожежі собор. Французький лідер зазначив, що «національна схема пожертв виходитиме за межі країни».