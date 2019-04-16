Погода в Україні 17 квітня: холод і дощі обіцяють синоптики, фото – pixabay.com

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Ракурс

Погода в Україні 17 квітня буде холодною і дощовою, хоча стовпчики термометрів піднімуться на 4−6° порівняно із показниками вівторка. Опади очікуються на всій території держави.

Температура повітря в західних областях вдень становитиме 9−13° тепла, найтепліше буде в Ужгороді (+16°), найхолодніше в центральних регіонах країни (+11°), повідомляють в Укргідрометцентрі. Очікується східний і північно-східний вітер зі швидкістю 7−12 м/с.

Погода в Києві 17 квітня буде прохолодною, обіцяють дощ вдень і вночі. Температура повітря вночі становитиме від 5° до 7° тепла, а вдень — 9−11° вище нуля.

У Львові в середу, 17 квітня, буде холодно, дощитиме. Стовпчики термометрів вночі покажуть 3−5° тепла, а вдень піднімуться до 11−13° вище нуля.

Погода в Дніпрі 17 квітня буде прохолодною, синоптики прогнозують дощі протягом доби. Температура повітря вночі складе 5−7° вище нуля, а вдень підніметься до 11−13° тепла. Такі ж температурні показники прогнозують 17 квітня у Харкові.

Погода в Одесі 17 квітня буде прохолодною. Впродовж доби дощитиме, а температура становитиме 4−6° вище нуля вночі і 9−11° тепла вдень.

Магнітних бур в Києві 17 квітня не очікують. Впродовж доби прогнозуються незначні хвилювання магнітосфери Землі, які будуть чергуватися з періодами спокою.

Раніше «Ракурс» повідомляв про зливу, яка пройшла 11 квітня у Сумах і паралізувала рух в обласному центрі. Через високий рівень води на дорогах утворилися великі затори, зупинився й рух громадського транспорту.