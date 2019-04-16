Зменшити тарифи і скасувати недоторканність: чого хочуть українці від нового президента. Фото: Радіо Свобода

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Президента України на наступні п’ять років буде обрано вже цього тижня — у неділю, 21 квітня. Експерти Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) дізнавалися, чого хочуть українці від свого нового лідера.

Респондентам запропонували обрати зі списку три головні завдання для наступного глави держави, які він має виконати у перші 100 днів президентства. Відповіді українців виглядають наступним чином:

зниження тарифів на комунальні послуги — 39,1%;

внесення до парламенту законопроектів про позбавлення недоторканості депутатів, суддів і самого президента — 35,5%;

початок і пришвидшення розслідувань найрезонансніших корупційних злочинів — 32,4%;

старт переговорів із Росією — 23,3%;

урізання зарплат високопосадовцям — 18,4%;

старт переговорів зі США та Євросоюзом щодо Криму і Донбасу — 16,4%;

прискорення розслідувань за фактом злочинів проти Майдану — 9,4%;

ініціатива скасування мажоритарної виборчої системи і переходу до пропорційної системи з відкритими списками — 8%;

старт продажів приміщень, автомобілів і решти активів Державного управління справами із забезпечення президента — 5,5%;

ініціатива перезапуску антикорупційних органів (САП, НАБУ) — 5,2%;

арешт російських активів в Україні — 4,6%;

внесення до парламенту законопроекту про референдуми в Україні — 4,2%;

старт переговорів про вступ до Євросоюзу — 3,3%;

початок переговорів про вступ до НАТО — 2,8%;

арешт Віктора Медведчука — 1,6%;

візит до Вашингтона і Брюсселя — 1,3%;

зміна будівлі Адміністрації президента — 0,9%.

Ще 15% респондентів обрали інші завдання для нового президента, які не отримали значної підтримки, 6,3% опитаних не змогли визначитися, а 0,4% — відмовилися відповідати.

Між тим нагадаємо, що згідно з оприлюдненим сьогодні соцопитуванням від КМІС, розрив у рейтингу між чинним президентом Петром Порошенком і шоуменом Володимиром Зеленським становить понад 30%. Зокрема, серед усіх респондентів за Зеленського планують голосувати 48,4%, а за Порошенка — лише 17%.

Дослідження тривало 9−14 квітня, було опитано 2004 особи у всіх регіонах України, окрім окупованих територій. Похибка вибірки — не вище 3,3%.