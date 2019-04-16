Снизить тарифы и отменить неприкосновенность: чего хотят украинцы от нового президента. Фото: Радіо Свобода

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Ракурс

Президент Украины на следующие пять лет будет избран уже в ближайшее воскресенье, 21 апреля. Эксперты Киевского международного института социологии узнавали, чего хотят украинцы от своего нового лидера.

Респондентам предложили выбрать из списка три главные задачи для следующего главы государства, которые он должен выполнить в первые 100 дней президентства. Ответы украинцев выглядят следующим образом:

снижение тарифов на коммунальные услуги — 39,1%;

внесение в парламент законопроектов о лишении неприкосновенности депутатов, судей и самого президента — 35,5%;

начало и ускорение расследований резонансных коррупционных преступлений — 32,4%;

старт переговоров с Россией — 23,3%;

урезание зарплат топ-чиновникам — 18,4%;

старт переговоров с США и Евросоюзом по Крыму и Донбассу — 16,4%;

ускорение расследований по факту преступлений против Майдана — 9,4%;

инициатива отмены мажоритарной избирательной системы и перехода к пропорциональной системе с открытыми списками — 8%;

старт продаж помещений, автомобилей и прочих активов Государственного управления делами по обеспечению президента — 5,5%;

инициатива перезапуска антикоррупционных органов (САП, НАБУ) — 5,2%;

арест российских активов в Украине — 4,6%;

внесение в парламент законопроекта о референдумах в Украине — 4,2%;

старт переговоров о вступлении в Евросоюз — 3,3%;

начало переговоров о вступлении в НАТО — 2,8%;

арест Виктора Медведчука — 1,6%;

визит в Вашингтон и Брюссель — 1,3%;

смена здания Администрации президента — 0,9%.

Еще 15% респондентов выбрали другие задачи для нового президента, которые не получили значительной поддержки, 6,3% опрошенных не смогли определиться, а 0,4% — отказались отвечать.

Между тем напомним, что согласно обнародованному сегодня соцопросу от КМИС, разрыв в рейтинге между действующим президентом Петром Порошенко и шоуменом Владимиром Зеленским составляет более 30%. В частности, среди всех респондентов за Зеленского планируют голосовать 48,4%, а за Порошенко — всего 17%.

Исследование длилось 9−14 апреля, были опрошены 2004 человека во всех регионах Украины, кроме оккупированных территорий. Погрешность выборки — не выше 3,3%.