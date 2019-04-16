Порошенко или Зеленский: в очередном рейтинге разрыв между кандидатами превышает 30% (ИНФОГРАФИКА)

Порошенко или Зеленский: в очередном рейтинге разрыв между кандидатами превышает 30%. Фото: Радіо Свобода

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Ракурс

Второй тур выборов президента Украины состоится через пять дней. Сегодня КМИС обнародовал очередное исследование электоральных настроений украинцев накануне решающего голосования.

Владимир Зеленский по-прежнему сохраняет лидерство в гонке за кресло главы государства. Разрыв в рейтинге между ним и действующим президентом Петром Порошенко составляет более 30%. В частности, среди всех респондентов Зеленского планируют поддержать 48,4%, тогда как Порошенко — только 17%.

Среди граждан, которые определились со своим выбором, 72,2% будут голосовать за молодого кандидата, а 25,4% — за действующего президента.

Опрос КМИС проводили в период 9−14 апреля. В нем приняли участие 2004 человека из всех регионов Украины, кроме ее оккупированных частей. Максимальная погрешность выборки составляет 3,3%.

Напомним, на днях другое социологическое исследование показало, что во втором туре выборов президента за Зеленского будет голосовать 51% граждан, а за Порошенко — 21%.

Решающее голосование состоится 21 апреля. Украинцы будут выбирать главу государства на следующие пять лет из числа действующего президента Петра Порошенко и новичка в политике Владимира Зеленского.