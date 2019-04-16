Отец Владимира Зеленского хочет высокой зарплаты для сына-президента. Фото: Главком

https://racurs.ua/n120812-otec-zelenskogo-novyy-prezident-doljen-poluchat-100-tys-grn-zarplaty.html

Ракурс

Александр Зеленский, отец кандидата в президенты Владимира Зеленского, считает, что его сын должен получать большую президентскую зарплату, чем сейчас получает действующий президент Петр Порошенко.

Отец шоумена заявил, что сейчас президент Украины получает 27 тыс. грн официальной зарплаты ежемесячно. Александр Зеленский считает, что на эти деньги первое лицо государства не сможет прожить. Об этом он заявил в интервью изданию «Страна.ua».

«Официальная зарплата у президента Украины 27 тыс. грн. Но какоя-то там подпись стоит миллион долларов! Я бы хотел, чтобы зарплата была нормальная. Тогда и президент будет честным», — заявил Зеленский-старший.

По его мнению, президент страны должен зарабатывать не меньше 100 тыс. грн ежемесячно. Александр Зеленский уверен, что его сын пошел в президенты не ради должности и кабинета, поскольку он довольно обеспеченный человек.

Напомним, американские предприниматели, работающие с Украиной, считают, что кандидаты в президенты Петр Порошенко и Владимир Зеленский должны озвучить свои экономические программы в случае избрания. Бизнесменов из США интересуют вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом, защиты инвестиций и продолжения реформ.