Вибори-2019: Батько Зеленського хоче, щоб його син отримував 100 тис. грн президентської зарплати

Батько Володимира Зеленського хоче вищої зарплати для сина-президента. Фото: Главком

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Олександр Зеленський, батько кандидата в президенти Володимира Зеленського, вважає, що його син повинен отримувати більшу президентську зарплату, яку наразі отримує чинний президент Петро Порошенко.

Батько шоумена заявив, що наразі президент України отримує 27 тис. грн офіційної зарплати щомісяця. Олександр Зеленський вважає, що на ці гроші перша особа держави не зможе прожити. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Страна.ua».

«Офіційна зарплата у президента України 27 тис. грн. Але якийсь там підпис коштує мільйон доларів! Я б хотів, щоб зарплата була нормальна. Тоді й президент буде чесним», — заявив Зеленський-старший.

На його думку, президент країни має заробляти не менше 100 тис. грн щомісяця. Олександр Зеленський впевнений, що його син пішов у президенти не заради посади та кабінету, оскільки він доволі забезпечена людина.

Нагадаємо, американські підприємці, що працюють з Україною, вважають, що кандидати в президенти Петро Порошенко та Володимир Зеленський повинні озвучити свої економічні програми у разі обрання. Бізнесменів зі США цікавлять питання співпраці з Міжнародним валютним фондом, захисту інвестицій та продовження реформ.