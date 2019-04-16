Дебати Порошенка та Зеленського: бізнес США наполягає на озвученні економічних програм кандидатів / Фото: Цензор.НЕТ

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Петро Порошенко та Володимир Зеленський повинні озвучити свої економічні програми у разі обрання. Такої думки дотримуються американські підприємці, що працюють з Україною. Зокрема, бізнес США цікавлять питання співпраці з Міжнародним валютним фондом, захисту інвестицій та продовження реформ.

Відповіді на ці питання західні інвестори та представники ділових кіл США мають намір почути під час дебатів кандидатів у президенти, пише «Голос Америки».

«Бізнес хоче передбачуваності… Тому дебати дуже важливі, особливо блок про економічні питання. Прямі іноземні інвестиції — тут дуже багато залежить від особи президента», — заявив президент Американської торгової палати Енді Гундер.

За його словами, з особливою увагою бізнес США стежить за тим, якою буде економічна програма Зеленського, якщо він стане президентом. Аналогічної думки дотримуються і в компанії General Electric.

«Ми інвестували і плануємо надалі інвестувати в Україну гроші, технології, плануємо створювати робочі місця. Повинні бути певні програми і стратегії від кандидатів… Я дуже сподіваюся, що дебати відбудуться», — сказав гендиректор GE в Україні В’ячеслав Феклін.

Керівник інвестиційного фонду Horizon Capital Олена Кошарна додала, що для інвесторів, які вклали дуже багато грошей в Україні дуже важлива стабільність, співпраця із МВФ, макроекономічний розвиток.

«Важливо продовжити те, що було почато останні п’ять років, і щоб ми бачили швидший темп реформ», — зазначила Кошарна, також наголосивши на необхідності проведення дебатів.

Нагадаємо, Петро Порошенко жартома назвав МВФ грабіжницькою організацією. Про це президент України заявив під час зустрічі з представниками Українського та іноземного бізнесу 15 квітня. Таким чином він зіграв роль Зеленського-Голобородька з серіалу «Слуга народу».