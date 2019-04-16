Дебаты Порошенко и Зеленского: бизнес США настаивает на озвучивании экономических программ кандидатов / Фото: Цензор.НЕТ

https://racurs.ua/n120807-debaty-poroshenko-i-zelenskogo-biznes-ssha-nastaivaet-na-ozvuchivanii-ekonomicheskih-programm.html

Ракурс

Петр Порошенко и Владимир Зеленский должны озвучить свои экономические программы в случае избрания. Такого мнения придерживаются американские предприниматели, работающие с Украиной. В частности, бизнес США интересуют вопросы сотрудничества с Международным валютным фондом, защиты инвестиций и продолжения реформ.

Ответы на эти вопросы западные инвесторы и представители деловых кругов США намерены услышать во время дебатов кандидатов в президенты, пишет «Голос Америки».

«Бизнес хочет предсказуемости… Поэтому дебаты очень важны, особенно блок об экономических вопросах. Прямые иностранные инвестиции — здесь очень многое зависит от личности президента», — заявил президент Американской торговой палаты Энди Гундер.

По его словам, с особым вниманием бизнес США следит за тем, какой будет экономическая программа Зеленского, если он станет президентом. Аналогичного мнения придерживаются и в компании General Electric.

«Мы инвестировали и планируем в дальнейшем инвестировать в Украину деньги, технологии, планируем создавать рабочие места. Должны быть определенные программы и стратегии от кандидатов… Я очень надеюсь, что дебаты состоятся», — сказал гендиректор GE в Украине Вячеслав Феклин.

Глава инвестфонда Horizon Capital Елена Кошарна добавила, что для инвесторов, которые вложили очень много денег в Украину очень важна стабильность, сотрудничество с МВФ, макроэкономическое развитие.

«Важно продолжить то, что было начато последние пять лет, и чтобы мы видели быстрый темп реформ», — считает Кошарна, также отметив необходимость проведения дебатов.

Напомним, Петр Порошенко в шутку назвал МВФ грабительской организацией. Об этом президент Украины заявил во время встречи с представителями Украинского и иностранного бизнеса 15 апреля. Таким образом он сыграл роль Зеленского-Голобородько из сериала «Слуга народа».