Антикоррупционное бюро откроет дело против Зеленского. Фото: Крым. Реалии

https://racurs.ua/n120804-smi-sud-obyazal-nabu-otkryt-delo-protiv-zelenskogo-za-rastratu-gosudarstvennyh-sredstv-dokument.html

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Национальное антикоррупционное бюро обязано открыть производство в отношении кандидата в президенты Владимира Зеленского по факту растраты средств из государственного бюджета.

Такое решение принял Соломенский райсуд Киева. Председатель общественной организации «Украинская самозащита» Александр Дудка передал Антикоррупционному бюро постановление суда. Активист отметил, что НАБУ должно внести данные в ЕРДР по факту растраты государственных средств. Об этом сообщает «Укринформ».

Общественный активист утверждает, что Государственное агентство по вопросам кино предоставило часть средств учредителю ООО «Киноквартал» Владимиру Зеленскому. Эти деньги пошли на съемки художественного фильма «Я, Ты, Он, Она». Дудка утверждает, что лента должна была быть снята на украинском или крымскотатарском языках, но вышла в свет полностью русскоязычной. Активист считает, что Зеленский таким образом растратил государственные средства.

По словам Дудки, еще в январе 2019 года он обращался к правоохранителям по этому факту. Он отметил, что его обращение было направлено Антикоррупционному бюро, но ведомство проигнорировало заявление. Активист обратился в суд, который и обязал НАБУ открыть дело по факту растраты государственных средств.

Напомним, Служба безопасности Украины проверяет в рамках уголовного производства информацию о финансировании избирательной кампании Владимира Зеленского российскими спецслужбами и боевиками террористической группировки Донецкая народная республика. Такое заявление ранее распространил сайт «Миротворец».