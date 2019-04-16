Антикорупційне бюро відкриє справу проти Зеленського. Фото: Крим. Реалії

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Національне антикорупційне бюро зобов’язане відкрити провадження щодо кандидата в президенти Володимира Зеленського за фактом розтрати коштів з державного бюджету.

Таке рішення ухвалив Солом’янський райсуд Києва. Голова громадської організації «Український самозахист» Олександр Дудка передав Антикорупційному бюро ухвалу суду. Активіст зазначив, що НАБУ повинно внести дані в ЄРДР за фактом розтрати державних коштів. Про це повідомляє «Укрінформ».

Громадський активіст стверджує, що Державне агентство з питань кіно надало частину коштів засновнику ТОВ «Кіноквартал» Володимиру Зеленському. Ці гроші пішли на зйомки художнього фільму «Я, Ти, Він, Вона». Дудка стверджує, що стрічка повинна була знята українською або кримськотатарською мовами, але вийшла у світ повністю російськомовною. Активіст вважає, що Зеленський таким чином розтратив державні кошти.

За словами Дудки, ще в січні 2019 року він звертався до правоохоронців за цим фактом. Він зазначив, що його звернення було направлене Антикорупційному бюро, але відомство проігнорувало заяву. Активіст звернувся до суду, який і зобов’язав НАБУ відкрити справу за фактом розтрати державних коштів.

Нагадаємо, Служба безпеки України перевіряє в рамках кримінального провадження інформацію про фінансування виборчої кампанії Володимира Зеленського російськими спецслужбами та бойовиками терористичного угруповання Донецька народна республіка. Таку заяву раніше розповсюдив сайт «Миротворець».