ЗСУ ефективно відповіли на обстріли окупантів: відео удару по опорному пункту

https://racurs.ua/ua/n120805-zsu-efektyvno-vidpovily-na-obstrily-okupantiv-video-udaru-po-opornomu-punktu.html

Ракурс

Збройні сили України ефективно відповіли на обстріли окупантів, які здійснювалися зі взводного опорного пункту по підрозділам операції Об'єднаних сил та мирним мешканцям.

Воїни ООС використали той факт, що супротивник скупчився в одному місці — колишньому невеликому хуторі, який бойовики обладнали під опорний пункт. Удар готувався завчасно, при цьому для корегування вогню використовувався беспілотний літальний апарат, повідомив у Фейсбук офіцер ЗСУ Анатолій Штефан, який 16 квітня виклав у мережу відео удару.

Штефан не уточнює локацію удару і озброєння, яке використовували сили ООС. Рішення щодо адекватної відповіді по окупантам ухвалили після декількох обстрілів, що велися з опорного пункту. Удар здійснили силами групи К-2 54-ї ОМБр.

Цивільні мешканці, за словами Штефана, не постраждали, оскільки в районі позицій супротивника були тільки представники російсько-окупаційних військ. Українська розвідка повідомила, що в результаті адекватної відповіді взводний опорний пункт знищений, а безповоротні та санітарні втрати окупантів склали восьмеро осіб (троє убитих).

Наприкінці березня «Ракурс» повідомляв, що ЗСУ знищили позицію бойовиків, облаштовану у будинках цивільних.