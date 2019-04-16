Недолугий жарт про Нотр-Дам: присоромлений політтехнолог прирівняв себе до Charlie Hebdo та «Кварталу 95». Фото: Philippe Wojazer / Reuters

https://racurs.ua/ua/n120806-nedolugyy-jart-pro-notr-dam-prysoromlenyy-polittehnolog-pryrivnyav-sebe-do-charlie-hebdo.html

Ракурс

Недолугий жарт про палаючий Собор Паризької Богоматері та недавній візит до Франції кандидата в президенти України Володимира Зеленського на сторінці політтехнолога Тараса Березовця викликав хвилю критики й обурення як у пересічних громадян, так і в дипломатичного корпусу.

За слова про те, що французькому президенту Еммануелю Макрону «пощастило, що після приїзду Зеленського згорів всього лише Собор Паризької Богоматері», а не Єлисейський палац, Березовець спробував виправдатися в іншому пості на Facebook, в якому чомусь порівняв свій жарт із карикатурами Charlie Hebdo та номерами «Кварталу 95».

«Чи був жарт за межею? Так, був. Але, відверто, чим він у принципі відрізняється від 90% жартів „95-го Кварталу“», — написав він, також додавши до посту скріншоти сторінок сатиричного французького журналу Charlie Hebdo з карикатурами.

Окрім того, політтехнолог зазначив, що французький лідер і посол в Україні провели зустріч із «автором багатьох жартів, за які в Європі він давно залишився би без роботи», а також поскаржився на «тролів Зеленського», які атакують його сторінки у соцмережах після скандального поста.

Пожежу в Соборі Паризької Богоматері Березовець все ж визнав безумовною трагедією.

«Я в скорботі разом з усією французькою нацією. Я не мав наміру образити чиїсь почуття і приношу свої вибачення всім, кого образив мій невдалий жарт. Собор у моєму пості був всього лише невдалою метафорою», — підсумував він.

Раніше «Ракурс» повідомляв, що посол Франції в Україні Ізабель Дюмон обурилася постом Березовця про пожежу в Нотр-Дамі, присоромивши його за такі слова.

Масштабна пожежа в Соборі Паризької Богоматері почалася вчора ввечері. Зруйнувався дах будівлі і впав її шпиль. Причиною пожежі могли стати реставраційні роботи. Влада країни заявила, що відновлюватиме пам’ятку, а один із французьких бізнесменів вирішив пожертвувати на це 100 млн євро.