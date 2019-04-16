Глупая шутка о Нотр-Даме: оскандалившийся политтехнолог приравнял себя к Charlie Hebdo и «Кварталу 95». Фото: Philippe Wojazer / Reuters

https://racurs.ua/n120806-glupaya-shutka-o-notr-dame-oskandalivshiysya-polittehnolog-priravnyal-sebya-k-charlie-hebdo.html

Ракурс

Глупая шутка о горящем Соборе Парижской Богоматери и недавнем визите во Францию кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского на странице политтехнолога Тараса Березовца вызвала волну критики и возмущения как рядовых граждан, так и дипломатического корпуса.

За слова о том, что французскому президенту Эммануэлю Макрону «повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери», а не Елисейский дворец, Березовец попытался оправдаться в другом посте на Facebook, в котором почему-то сравнил свою шутку с карикатурами Charlie Hebdo и номерами «Квартала 95».

«Была ли шутка за гранью? Да, была. Но, откровенно, чем она в принципе отличается от 90% шуток „95-го Квартала“», — написал он, также добавив к посту скриншоты страниц сатирического французского журнала Charlie Hebdo с карикатурами.

Кроме того, политтехнолог отметил, что французский лидер и посол страны в Украине провели встречу с «автором многих шуток, за которые в Европе он давно бы остался без работы», а также пожаловался на «троллей Зеленского», которые атакуют его страницы в соцсетях после скандального поста.

Пожар в Соборе Парижской Богоматери Березовец все же признал безусловной трагедией.

«Я скорблю вместе со всей французской нацией. Я не имел намерения обидеть ничьи чувства и приношу свои извинения всем, кого оскорбила моя неудачная шутка. Собор в моем посте был всего лишь неудачной метафорой», — подытожил он.

Ранее «Ракурс» сообщал, что посол Франции в Украине Изабель Дюмон возмутилась постом Березовца о пожаре в Нотр-Даме, пристыдив его за такие слова.

Масштабный пожар в Соборе Парижской Богоматери начался вчера вечером. Разрушилась крыша здания и упал его шпиль. Причиной пожара могли стать реставрационные работы. Власти страны заявили, что будут восстанавливать памятку, а один из французских бизнесменов решил пожертвовать на это 100 млн евро.