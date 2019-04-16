Пожар в Соборе Парижской Богоматери. Фото: 9Gag

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О пожаре в Соборе Парижской Богоматери, которая стала трагедией для французского народа, неуклюже пошутил ведущий телеканала «Прямой» и политтехнолог Тарас Березовец.

Пожар в парижской святыне Березовец объединил с визитом во Францию кандидата в президенты Владимира Зеленского. Соответствующее сообщение политтехнолог оставил на собственной странице в Twitter.

«Вообще, Макрону очень повезло, что после приезда Зеленского сгорел всего лишь Собор Парижской Богоматери. А мог бы и Елисейский дворец вспыхнуть», — говорится в сообщении.

Этот пост в соцсети вызвал бурную реакцию пользователей. Они в комментариях под твитом отметили, что такое высказывание неуместно и напоминали, что оппонент Зеленского, действующий президент Петр Порошенко, также был с рабочим визитом во Франции.

Посол Франции в Украине Изабель Дюмон также отреагировала на заявление политтехнолога, которого связывают со штабом Порошенко. Дипломат назвала это «стыдом».

«Как вам не стыдно? Стыд», — написала Дюмон и тегнула Twitter Министерства иностранных дел Украины и его главы Павла Климкина.

Напомним, масштабный пожар Соборе Парижской Богоматери вспыхнул 15 апреля. Огонь уничтожил шпиль храма, крыша здания полностью обрушилась. По предварительной версии, пожар произошел из-за работ по реконструкции. Представитель собора Андре Фино сообщил, что часть здания в результате пожара утрачена безвозвратно.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что пожар в Нотр-Дам де Пари стала ударом для нации. Глава Франции отметил, что вместе с храмом «горит и часть нас».