Пожежа в Соборі Паризької Богоматері. Фото: 9Gag

https://racurs.ua/ua/n120794-posol-franciyi-oburylasya-nevdalym-jartom-ukrayinskogo-polittehnologa-pro-pojeju-v-sobori.html

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Про пожежу в Соборі Паризької Богоматері, яка стала трагедією для французького народу, незграбно пожартував ведучий телеканалу «Прямий» та політтехнолог Тарас Березовець.

Пожежу у паризькій святині Березовець поєднав із візитом до Франції кандидата в президенти Володимира Зеленського. Відповідне повідомлення політтехнолог залишив на власній сторінці у Twitter.

«Взагалі, Макрону дуже пощастило, що після приїзду Зеленського згорів всього лише Собор Паризької Богоматері. А міг би і Єлисейський палац спалахнути», — йдеться у повідомленні.

Цей пост у соцмсережі викликав бурхливу реакцію користувачів. Вони у коментарях під твітом зазначили, що таке висловлювання недоречне й нагадували, що опонент Зеленського, чинний президент Петро Порошенко, також був із робочим візитом у Франції.

Посол Франціїв Україні Ізабель Дюмон також відреагувала на заяву політтехнолога, якого пов’язують зі штабом Порошенка. Дипломат назвала це «соромом».

«Як вам не соромно? Сором», — написала Дюмон та тегнула Twitter Міністерства закордонних справ України та його глави Павла Клімкіна.

Нагадаємо, масштабна пожежа Соборі Паризької Богоматері спалахнула 15 квітня. Вогонь знищив шпиль храму, дах будівлі повністю обвалився. За попередньою версією, пожежа сталася через роботи з реконструкції. Представник собору Андре Фіно повідомив, що частина будівлі внаслідок пожежі втрачена безповоротно.

Президент Франції Еммануель Макрон заявив, що пожежа в Нотр-Дам де Парі стала ударом для нації. Глава Франції відзначив, що разом із храмом «горить і частина нас».